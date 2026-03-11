Valguarnera: il Questore dispone controlli straordinari, elevate 10 sanzioni

3 ore ago
Forze dell'Ordine
PUBBLICITÀ    

Nei giorni scorsi il Questore di Enna, dott. Cono Incognito, ha disposto dei servizi straordinari di controllo del territorio nel Comune di Valguarnera finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa e al rafforzamento della percezione di sicurezza tra i cittadini.

Le attività hanno visto l’impiego congiunto di pattuglie delle Forze di Polizia, impegnate in controlli mirati nelle principali arterie stradali e nelle aree maggiormente frequentate del centro urbano.

Durante i controlli sono state identificate 142 persone, controllati 84 veicoli, effettuati 6 controlli amministrative, elevate 10 sanzioni amministrative, di cui 9 al Codice della Strada.

PUBBLICITÀ