Valguarnera, gestione dei rifiuti: l’opposizione richiama gli approfondimenti di SRR e ANAC

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I consiglieri comunali di opposizione di Valguarnera Caropepe, Filippa D’Angelo, Angelo Bruno, Vincenzo Litteri e Filippa Greco, intervengono sulla gestione del servizio di igiene urbana dopo una nota firmata dal presidente della SRR Enna Provincia, Antonio Licciardo.

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Secondo quanto riferito dai consiglieri, la SRR avrebbe comunicato l’avvio di approfondimenti istruttori «sulle modalità di esecuzione di spazzamento e lavaggio delle strade, sull’impiego dei mezzi e sui riflessi economici nel Piano Economico Finanziario (PEF)».

I rappresentanti dell’opposizione affermano inoltre che, il 16 settembre, l’ANAC avrebbe già avviato una propria azione ispettiva sulla gestione del servizio.

«Accogliamo con favore l’algida e impeccabile puntualità della SRR – dichiarano congiuntamente i consiglieri D’Angelo, Bruno, Litteri e Greco –. L’apertura di questa istruttoria, che segue di pochi giorni il deciso intervento già registrato da parte di ANAC il 16 settembre, dimostra, semmai ve ne fosse ancora bisogno, che le nostre perplessità non erano iperboli politiche o suggestioni da campagna elettorale. Quando due autorità di tale rilievo accendono contemporaneamente i propri fari sulla gestione dei rifiuti a Valguarnera, significa che i dubbi concreti da noi sollevati sugli atti meritano risposte immediate e non più rinviabili».

I consiglieri richiamano inoltre il riferimento della SRR alla «netta distinzione» tra la gestione del contratto, attribuita agli uffici comunali, al RUP e al DEC, e i profili tariffari del PEF.

«Se qualcuno sperava che il tempo potesse distrarre eventuali inadempienze o che la burocrazia offrisse un comodo paravento, oggi deve fare i conti con la realtà – incalzano i rappresentanti della minoranza –. Restiamo in attesa che l’amministrazione produca i documenti richiesti dall’Ente regolatore e risponda ai rilievi delle autorità interessate. Vigileremo affinché la verità contabile e gestionale emerga appieno. I cittadini di Valguarnera pagano tariffe importanti e hanno il sacrosanto diritto di sapere se ogni singolo centesimo corrisponda a un servizio realmente prestato a regola d’arte. La diplomazia dei palazzi ha i suoi tempi, ma la verità, fortunatamente, possiede una spiccata tendenza a non farsi attendere troppo».