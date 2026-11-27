Valguarnera, fondi del Centenario: proposti interventi di valorizzazione urbana

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Destinare i fondi previsti per le celebrazioni del Centenario della Provincia di Enna alla realizzazione di interventi di valorizzazione urbana a Valguarnera Caropepe. È quanto propongono i consiglieri comunali Angelo Bruno, Filippa D’Angelo, Vincenzo Litteri e Filippa Greco, che hanno protocollato un atto di indirizzo rivolto all’amministrazione comunale.

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L’iniziativa fa seguito alla Determinazione n. 159 del 20 novembre 2026, con cui il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna ha disposto la ripartizione programmatica delle risorse regionali destinate alle celebrazioni, prevedendo 15mila euro per i Comuni con una popolazione compresa tra 5mila e 10mila abitanti, tra cui Valguarnera.

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Il provvedimento stabilisce un termine di 15 giorni per la presentazione delle proposte progettuali e dei relativi piani finanziari.

«Non possiamo permetterci di perdere questo treno né di disperdere risorse preziose in eventi effimeri – dichiarano i quattro Consiglieri firmatari –. Il Centenario della Provincia deve essere l’occasione per riqualificare i due principali biglietti da visita del nostro paese, unendo decoro urbano, arte e memoria storica».

La proposta dei quattro consiglieri prevede due interventi. Il primo riguarda la realizzazione di un murales all’ingresso del paese, dedicato alla storia e all’identità socioeconomica di Valguarnera, con particolare riferimento alla tradizione agricola e all’attività mineraria legata allo zolfo, anche attraverso il richiamo al comprensorio di Floristella-Grottacalda.

Il secondo intervento interessa l’ingresso del paese dal lato delle Grotte di Baldassarre, dove i firmatari propongono l’installazione di una scritta monumentale di benvenuto e la realizzazione o il potenziamento dell’illuminazione artistica del sito.

L’atto prevede inoltre il coinvolgimento di artisti locali, associazioni e realtà culturali del territorio nelle fasi di ideazione e realizzazione delle opere.

Considerati i tempi previsti per la presentazione dei progetti, Bruno, D’Angelo, Litteri e Greco hanno chiesto al presidente del Consiglio comunale di inserire l’atto di indirizzo all’ordine del giorno della prima seduta utile, valutando anche una convocazione straordinaria e urgente.