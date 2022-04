Valguarnera, Draià: “Con De Luca per cambiare le sorti della provincia di Enna”

Si è svolta nel Salone Sacro Cuore a Valguarnera la conferenza stampa nel corso della quale è stata ufficializzata l’adesione a Sicilia Vera della sindaca Francesca Draià. Alla conferenza hanno preso parte il candidato alla presidenza della Regione Cateno De Luca e il portavoce del movimento Ismaele La Vardera. Presente anche il candidato al parlamento siciliano Francesco Alberghina, la cui candidatura è stata presentata nel corso della convention della Sicilia Orientale che si è svolta a Catania lo scorso 9 aprile.

“La mia scelta oggi – ha affermato Francesca Draià – è dettata dalla volontà di cambiare le sorti della provincia di Enna. Questa – ha proseguito – è una sfida importante e impegnativa, ma voglio mettere la mia esperienza al servizio del territorio. In questi sette anni alla guida di Valguarnera ho fatto tutto quello che potevo per cambiare e migliorare il mio paese. Sono ostinata, ma soprattutto – ha affermato Draià – sono libera e da donna libera oggi scelgo di sostenere Sicilia Vera e Cateno De Luca per cacciare la banda bassotti”.

Di libertà nel proprio intervento ha parlato anche l’avvocato Francesco Alberghina.

“Questa provincia – ha dichiarato – ha bisogno di tanta libertà. Essere un politico libero è estremamente difficile. Enna è la provincia centrale per la banda bassotti. Con Francesca – ha spiegato – abbiamo accettato la sfida per cambiare il sistema. La lanterna e la sua luce rappresentano la speranza, per noi Sicilia Vera e Cateno De Luca sono la speranza”.

“Enna – ha spiegato nel suo intervento Cateno De Luca – avrà i suoi rappresentanti al parlamento siciliano. Io – rivolgendosi a Draià e Alberghina – vi voglio entrambi in parlamento. Non siete rivali in questa avventura ma compagni di viaggio. Oggi Sicilia Vera vi mette nelle condizioni di camminare insieme. La nostra attenzione nei confronti della provincia di Enna si tradurrà nell’inserimento di Francesca Draià nel listino. È il nostro modo per dimostrare che il nostro interesse nei confronti del territorio è concreto”.

Il portavoce del movimento Ismaele La Vardera ha ancora una volta evidenziato la necessità di metterci la faccia, accettare la sfida e costruire quella rete d’azione che consentirà di riscrivere la storia.

“Ho lasciato tutto – ha affermato – perché ci credo. Sento il dovere di impegnarmi e contribuire concretamente. Non avevo bisogno della politica per vivere – ha spiegato – ho lasciato un posto certo, la mia carriera e una sicurezza economica perché voglio davvero cambiarla questa terra. Ma dobbiamo farlo insieme.”