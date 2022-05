Valguarnera: convegno sulla tutela dei minori on line

Si terrà domani mattina alle ore 10:30 il convegno dal titolo “La tutela dei minori on line”, presso l’Aula Magna della Scuola statale “G. Magno” di Valguarnera Caropepe, l’Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici. L’incontro rientra nel progetto “Giovani, Rilancio e Sviluppo”, che da diverso tempo portano avanti i due organizzatori dell’evento, il vicepresidente della commissione attività produttive alla Camera, l’onorevole Andrea Giarrizzo, e l’onorevole Roberta Alaimo, componente della commissione affari costituzionali.

Oltre Giarrizzo e Alaimo, interverranno il Sottosegretario alla Giustizia Anna Macina, il Dirigente Polizia Postale Sicilia Occidentale Francesco Re e il Presidente dell’Ordine degli psicologi Sicilia Gaetana D’Agostino.

L’evento, in particolare, consisterà in un dialogo tra Parlamento, Governo, una delegazione dell’Ordine degli psicologi, una delegazione della Polizia postale e docenti e alunni di Valguarnera, in merito alle tematiche oggetto della proposta di legge a firma Giarrizzo-Alaimo N. 2988 “Disposizioni per la tutela dei minori dagli effetti lesivi derivanti da uso improprio delle reti sociali telematiche e dallo sfruttamento delle loro immagini nonché per la protezione dei loro dati personali”, oltre che della mozione a firma Giarrizzo in tema di tutela dei minori dagli effetti lesivi derivanti da uso improprio dei social e dall’esposizione ai contenuti pornografici.

L’invito a partecipare all’evento è esteso anche agli alunni delle scuole medie, ai loro genitori, ai docenti e alla Preside.