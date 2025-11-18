Valguarnera, controlli straordinari delle forze dell’ordine: verifiche su 103 persone e 51 veicoli

PUBBLICITÀ

103 persone controllate, 51 veicoli controllati, elevate 4 sanzioni per violazione al Codice della Strada, una patente di guida ritirata, 2 carte di circolazione veicoli sospese e 7 esercizi commerciali controllati, accertate una violazione amministrativa e un illecito penale: è questo il bilancio delle principali attività svolte nel comune di Valguarnera Caropepe nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, organizzati grazie al coordinamento operativo tra le forze di polizia ed effettuati nella decorsa settimana.

Questi controlli sono mirati all’intensificazione dell’ordinaria attività di prevenzione, anche con l’impiego di risorse aggiuntive e, nello specifico, degli equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

L’obiettivo dei suddetti servizi, pertanto, è consolidare la presenza delle istituzioni nel territorio, ed in particolare presso i centri abitati e le zone urbane e rurali, garantendo maggiore sicurezza, limitando, altresì, i fenomeni legati alla criminalità diffusa e all’abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

La Questura di Enna rinnova l’invito alla cittadinanza di collaborare attivamente segnalando tempestivamente situazioni sospette al Numero Unico di Emergenza 112, contribuendo così a rendere più sicuro il territorio.