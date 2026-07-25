Valguarnera, consiglieri comunali sollecitano l’apertura della Casa della Salute

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Un appello all’Assessorato regionale alla Salute e ai vertici dell’Asp di Enna affinché venga completato l’iter per l’apertura della Casa della Salute di Valguarnera Caropepe. A sottoscriverlo sono i consiglieri comunali Angelo Bruno, Filippa Greco, Filippa D’Angelo e Vincenzo Litteri, che hanno inviato una Pec alle istituzioni competenti chiedendo «con la massima urgenza» il completamento dei lavori e l’immediata attivazione della struttura.

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Nella nota i consiglieri ricordano come la Casa della Salute sia «frutto di un importante accordo istituzionale tra l’Asp di Enna e il Comune di Valguarnera» e sottolineano che «la sua attivazione rappresenta un passaggio indispensabile per garantire ai cittadini un’assistenza sanitaria moderna, efficiente e vicina al territorio». Evidenziano tuttavia che, «a distanza di tempo, la struttura non è ancora entrata in funzione, privando la comunità di un presidio essenziale».

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I firmatari richiamano inoltre l’attenzione sulle condizioni dell’attuale poliambulatorio, osservando che «l’attuale sistemazione del poliambulatorio di Valguarnera è ormai precaria e non più adeguata a garantire servizi sanitari all’altezza delle esigenze della popolazione». Una situazione che, aggiungono, «non può protrarsi oltre e che rende ancora più urgente l’apertura della nuova Casa della Salute».

Nel documento viene rivolto anche un ringraziamento alle Suore che hanno ospitato finora i servizi sanitari: «Va inoltre riconosciuto il prezioso contributo delle Suore, che con grande spirito di servizio hanno messo a disposizione i locali che hanno consentito finora di garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie. A loro va il sincero ringraziamento della comunità», scrivono i consiglieri, precisando però che «tale disponibilità non può sostituire in modo permanente una struttura sanitaria pubblica adeguata e pienamente operativa».

Secondo i consiglieri comunali, «i cittadini di Valguarnera hanno diritto a usufruire di tutti gli specialisti previsti e di servizi sanitari territoriali completi, efficienti e facilmente accessibili». Per questo ritengono «non più accettabile che, per visite specialistiche o prestazioni sanitarie, molti cittadini siano costretti a rivolgersi ad altri comuni, affrontando disagi, spese e tempi di attesa che potrebbero essere evitati».

L’appello si conclude con un richiamo al diritto alla salute: «Valguarnera merita una sanità all’altezza dei bisogni della propria comunità. I suoi cittadini non possono e non devono essere considerati cittadini di serie B. Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione e deve essere garantito in maniera uniforme su tutto il territorio, senza disparità tra i diversi comuni della provincia».

Per queste ragioni, i firmatari chiedono che «l’Assessorato regionale alla Salute e l’Asp di Enna adottino con urgenza tutti i provvedimenti necessari affinché la Casa della Salute di Valguarnera venga finalmente aperta e resa pienamente operativa, dotandola delle professionalità, degli specialisti e dei servizi previsti».

Infine, esprimono la fiducia che le istituzioni «vorranno dare un concreto segnale di attenzione nei confronti della nostra comunità, rispettando gli impegni assunti e garantendo ai cittadini un servizio sanitario moderno, efficiente e dignitoso».