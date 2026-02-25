Valguarnera: Concetta Dragà aderisce a “Controcorrente”

PUBBLICITÀ

L’ex consigliera comunale ed ex assessora di Valguarnera, Concetta Dragà, ha annunciato la propria adesione a “Controcorrente”, il movimento politico fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera.

Già assessora nella Giunta Nocilla e poi consigliera comunale sotto la guida di Leanza, Dragà spiega di aver maturato la scelta dopo un periodo di riflessione: “Sono felice, orgogliosa ed entusiasta di entrare a far parte di questo movimento politico. Per me non è soltanto una scelta, ma un impegno consapevole, una responsabilità che sento profondamente. Sono convinta di poter dare tanto, con dedizione, serietà e spirito di servizio”.

Nel suo intervento, l’ex amministratrice richiama anche la figura del fondatore: “Mi riconosco nella caparbietà e nell’onestà intellettuale di Ismaele La Vardera”, e cita il coordinamento provinciale: “Conosco da anni l’avvocato Francesco Alberghina e ci legano valori autentici, principi condivisi e lo stesso modo di concepire la politica, cioè il mettersi al servizio degli altri, senza personalismi, con senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni”.

“A un anno dalla nascita di Contro Corrente, e dopo attente riflessioni, ho preso una decisione importante, sia a livello politico che personale”, conclude Dragà. “Contro Corrente è il nuovo. Contro Corrente non è solo un movimento: è una promessa di cambiamento”.