Valguarnera: viabilità, cinque gli interventi sulle arterie che interessano il Comune

A metterlo nero su bianco è lo stesso commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, in una nota indirizzata alla Sindaca di Valguarnera, al Presidente del Consiglio comunale e per conoscenza al Prefetto e all’assessore regionale alla mobilità. In risposta alle sollecitazioni della prima cittadina sulle condizioni in cui versano le strade provinciali di collegamento nel territorio di Valguarnera, in modo particolare la Sp 4, al fine anche di fare chiarezza, il Commissario Di Fazio ha comunicato lo stato dell’arte dei progetti a cura dell’ufficio tecnico dell’ente, alcuni in fase di progettazione altri di prossima realizzazione.

Dalle notizie apprese direttamente dall’ingegnere capo, Giuseppe Grasso, che assieme ai tecnici dell’ente è impegnato, nonostante le note difficoltà di natura finanziaria e di risorse professionali, a dare risposte nel settore della viabilità e dell’edilizia scolastica, sono cinque gli interventi di manutenzione che riguarderanno la Sp 4 e alcune arterie stradali che interessano il territorio di Valguarnera.

Così come si legge nella nota indirizzata alla prima cittadina, è in fase di progettazione grazie all’utilizzo dei finanziamenti del Ministero dei Trasporti un intervento sul viadotto della Sp 4 e, precisamente, nel tratto compreso il chilometro 10 e 600 e il chilometro 10 e 900 per un importo di 870 mila euro.

Sempre con fondi MIT sono in fase di progettazione per un importo di 4 milioni e 250 mila euro i lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 4 B° SS 192-Valguarnera-SS 117/bis-viadotto Mulinello.

E’ già stata calendarizzata da parte del servizio gare dell’ente la gara per i lavori di sistemazione ed ammodernamento della direttrice A19 Piazza Armerina costituita dalle SS.PP 7/a – 4 e 88 per un importo di 1 milione e 791 mila euro circa.

Già appaltato e in attesa della firma del contratto il progetto di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SS.PP n. 4 – 78 mediante la sostituzione delle barriere di sicurezza per un importo di 312 mila euro.

A completare il programma di interventi i lavori, già appaltati e prossimi alla consegna per la manutenzione straordinaria e il miglioramento delle condizioni di sicurezza della Sp 4, riguardanti i giunti del viadotto adiacente la galleria, per un importo di 83 mila e 500 mila euro circa.

“Ho inteso evidenziare alla Sindaca – scrive Di Fazio- l’attenzione di questo Libero Consorzio per l’annosa problematica che interessa la Sp 4 di importanza strategica per i collegamenti. Voglio ricordare che sull’arteria in questione già sin dal 2020 è stato ripreso con il nulla osta di questa amministrazione l’iter per la statizzazione con trasferimento delle competenze all’ANAS. Si coglie che tale percorso amministrativo condiziona in maniera notevole la programmazione degli investimenti da parte di questo ente, ciò nonostante come comunicato sono di prossima esecuzione interventi sulla Sp 4 per oltre 7 milioni di euro”.