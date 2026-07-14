Valguarnera, cinema e memoria degli zolfatai: successo per la première di “Sulfur Road”

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Una serata, quella di domenica, sospesa nel tempo, dove la memoria storica e il cinema d’autore si sono fusi in un abbraccio collettivo. Lo storico Giardino di Sant’Antonino a Valguarnera si è trasformato in una suggestiva platea sotto le stelle per accogliere la tanto attesa premiere di “Sulfur Road”, l’ultima fatica cinematografica del pluripremiato regista italo-americano Michael Cavalieri.

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L’evento ha registrato un successo straordinario, testimoniato da una folla attenta e commossa che ha riempito ogni ordine di posto.

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La premiere ha visto la partecipazione straordinaria di attori amatissimi e di grande spessore che hanno voluto rendere omaggio all’opera di Cavalieri: Gino Astorina, Aldo Toscano e Mario Opinato.

Accanto ai volti noti del grande schermo, la presenza più toccante e significativa è stata senza dubbio quella degli ultimi zolfatai. La loro partecipazione in platea ha dato un senso profondo a tutta l’iniziativa: quegli uomini, che hanno vissuto sulla propria pelle il buio e la fatica delle miniere, hanno visto la loro storia e i loro sacrifici elevati a poesia universale.

Proiettare quest’opera a Valguarnera Caropepe, in un giardino storico e alla presenza di chi quella realtà l’ha vissuta, ha trasformato la serata in un rito collettivo di memoria, giustizia storica e riscatto.

L’orgoglio per la riuscita dell’evento si unisce alla gratitudine profonda verso la visione del regista, come sottolineato dalle parole cariche di emozione del Presidente dell’associazione Valguarneresi nel Mondo, Paolo Totò Bellone: “Avere con noi stasera giganti dello spettacolo come Gino Astorina, Aldo Toscano e Mario Opinato, e al contempo i nostri storici zolfatai, è la testimonianza che l’arte di Michael Cavalieri sa unire i mondi. Abbiamo vissuto un momento di veridicità assoluta. Un grazie immenso va a Michael Cavalieri: sono stato profondamente onorato di essere parte di questo progetto straordinario, che restituisce dignità e voce alla nostra terra”.