Valguarnera, bocciata la mozione su “Sicilia Pulita”: l’MPA attacca la maggioranza

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Si accende il confronto politico al Consiglio comunale di Valguarnera dopo la bocciatura della mozione d’indirizzo sul programma “Sicilia Pulita”, presentata dal gruppo consiliare del Movimento per l’Autonomia.

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Secondo il gruppo MPA, capogruppo Filippa D’Angelo e Vincenzo Litteri, «una gestione d’Aula improntata alla miopia politica e all’arroganza amministrativa ha consumato ieri sera uno strappo nel Consiglio Comunale di Valguarnera». La maggioranza ha infatti respinto la mozione d’indirizzo sul programma “Sicilia Pulita”, presentata dal gruppo consiliare del Movimento per l’Autonomia.

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La mozione intendeva impegnare l’amministrazione ad aderire tempestivamente alla misura e, al contempo, esprimeva un formale ringraziamento all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, guidato da Francesco Colianni, «per aver promosso un bando che garantisce concreti benefici economici e ambientali proprio a comunità come la nostra, duramente colpite dalle recenti vicende legate alla gestione dei rifiuti».

A lasciare sbigottiti i consiglieri dell’opposizione e i cittadini presenti, secondo quanto riferisce il gruppo MPA, sono state le motivazioni addotte dalla maggioranza per giustificare il voto contrario. L’atto è stato definito «superato» sulla scorta della tesi secondo cui l’amministrazione «ci starebbe lavorando già da mesi», solo che «la nostra memoria ricorda bene che la precedente misura a cui probabilmente si riferiscono è stata ritirata dallo stesso assessorato».

«Siamo davanti a una clamorosa falsità numerica e temporale — dichiarano i consiglieri dell’MPA —. Come può l’amministrazione sostenere di lavorare da mesi a una misura contenuta in decreti regionali ufficiali che portano le date del 16 e del 18 giugno 2026? Dire in aula simili castronerie non è solo un insulto all’intelligenza dei consiglieri, ma dimostra una totale disconnessione dalla realtà degli atti amministrativi».

Il respingimento della mozione non ferma l’azione politica del gruppo autonomista. Sotto la guida della capogruppo Filippa D’Angelo, l’MPA ribadisce «la propria puntuale e costante attenzione ai bandi di finanziamento regionali ed europei, visti come l’unica reale bombola d’ossigeno per un comune che ha assoluto bisogno di trasparenza, efficienza energetica e sgravi fiscali sulla tassazione dei rifiuti per i contribuenti».

«Il nostro ruolo — conclude la capogruppo Filippa D’Angelo — è quello di vigilare e portare in Aula opportunità concrete per il territorio, come le misure del governo regionale. Respingere una mozione di buonsenso solo perché presentata dalle minoranze, inventando scuse cronologicamente impossibili, è il segno di un’amministrazione arroccata e priva di argomenti, che antepone l’orgoglio politico agli interessi dei cittadini di Valguarnera».

Il gruppo MPA continuerà a monitorare «l’effettiva e corretta partecipazione del Comune ai decreti di “Sicilia Pulita” del 16 e 18 giugno, affinché la comunità non perda le risorse finanziarie e i vantaggi ambientali previsti a causa dell’approssimazione burocratica di chi governa il paese».