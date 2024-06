Valguarnera: all’Istituto Mazzini nasce il “Tg Ragazzi”

PUBBLICITÀ

All’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, “Investimento 1.4: Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica- PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI”, si è concluso da qualche giorno presso l’I.C. “Giuseppe Mazzini” il primo “Tg Ragazzi” gestito interamente da una scuola secondaria di primo grado della Regione Siciliana. Il progetto educativo è nato grazie alla disponibilità della dirigente Grazia Lo Presti su un progetto del Prof. Mario Barbarino al fine di favorire “una didattica laboratoriale che ha reso i ragazzi i veri protagonisti di questo processo educativo”.

PUBBLICITÀ

L’obiettivo è stato quello di creare una vera e propria redazione giornalistica dentro la scuola, all’interno di uno spazio già attrezzato grazie ai fondi PNRR “Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi”, un evento davvero singolare dove i ragazzi hanno avuto l’opportunità di leggere i quotidiani ma anche i giornali online. Documentarsi, approfondire diverse notizie, effettuando anche delle interviste video per poi creare dei veri e propri servizi giornalistici confluiti nella prima edizione del “tg ragazzi”. Tutte attività che hanno entusiasmato non poco gli studenti permettendo loro di conoscere e promuovere non solo ciò che avviene dentro la scuola ma anche sul territorio.

Gli studenti hanno avuto, quindi, l’opportunità di cimentarsi con il montaggio di un vero e proprio tg imparando a conoscere l’importanza di raccontare sempre la realtà dei fatti nella loro interezza, i tempi di un servizio, le inquadrature e come scrivere un testo. Ogni studente ha avuto l’opportunità di occuparsi di uno specifico servizio proprio come accade in una vera e propria redazione giornalistica.

Per la dirigente Prof.ssa Grazia Lo Presti “la realizzazione del Tg ha incentivato i nostri giovani a conoscere meglio il mondo che li circonda, contribuendo a rendere i discenti responsabili del ruolo che viene loro affidato, espletando ciò che viene chiamato ‘compito di realtà’ per una formazione interdisciplinare che ha racchiuso competenze informatiche, linguistiche, sociali e civiche.

Tra i docenti coinvolti la Prof.ssa Isabella Costanzo che da diversi anni cura con passione e dedizione il giornalino d’istituto Voci bianche@news.

“La scrittura – ha dichiarato – da sempre rappresenta uno strumento propulsore di nuovi modi di pensare di nuove forme di relazione e di innovazione sociale. Già da diversi anni la nostra scuola è impegnata nella realizzazione del giornale d’Istituto. Uno strumento che ha coltivato moltissimo il piacere per la lettura tra gli studenti”.

Per il Prof. Mario Barbarino, giornalista pubblicista ed esperto esterno del progetto, “in un momento come questo in cui sempre più spesso si parla dell’importanza della libertà di stampa come presidio interrogabile di partecipazione e democrazia, credo che è proprio partendo da progetti come questo che i giovani possono comprendere meglio l’importanza della partecipazione attiva alla vita pubblica. Fare informazione, occuparsi di giornalismo, può senza dubbio aiutare le nuove generazioni ad osservare, capire, riflettere sul difficile periodo storico in cui viviamo. Ecco perché Il giornalismo, oggi come ieri, può essere annoverato a pieno titolo tra le principali agenzie educative, in grado di stimolare la crescita personale e diminuire comportamenti a rischio per sé e per gli altri, contribuendo a garantire, così come affermava il sociologo francese Serge Moscovici ‘una società pensante’”.