Valguarnera: 25 dipendenti comunali passano a tempo pieno e indeterminato

Grande festa al Comune di Valguarnera: dopo un lungo percorso di precariato durato quasi 30 anni e continue lotte sindacali al fianco dei precari del Comune si è giunti alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato.

La Cisl Fp di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, attraverso il segretario generale Salvatore Parello, il segretario territoriale Giovanni Luca Vancheri e il coordinatore autonomie locali di Enna Nino D’Alia esprime vivo apprezzamento per il lavoro fin qui svolto, che ha permesso la trasformazione dei contratti di lavoro di 25 dipendenti comunali che, a partire dal 1 gennaio, passeranno a 36 ore settimanali con l’impegno entro il prossimo anno di completare tutta la platea dei 15 dipendenti rimasti che, per rispetto ai parametri della spesa pubblica, non si sono potuti completare.

“La Cisl Fp – dice una nota – continuerà a dialogare con l’amministrazione comunale per portare avanti il progetto iniziato con la prima elezione del sindaco Draià. Obiettivo primario sarà un efficientamento della macchina amministrativa in termini di erogazione dei servizi da rendere alla collettività, oltre che l’agognato traguardo raggiunto dai lavoratori. Un ringraziamento va a tutta l’amministrazione, oltre che al segretario comunale Andrea Varveri e ai dirigenti comunali Lo Bartolo e Interlicchia”.