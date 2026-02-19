Valguarnera, 16enne aggredito durante il Carnevale, il sindaco: “Inaccettabile”

PUBBLICITÀ

Il sindaco di Valguarnera, Francesca Draià, è intervenuto con una dichiarazione pubblicata sul proprio profilo social istituzionale in merito a un episodio avvenuto durante i festeggiamenti di Carnevale.

PUBBLICITÀ

«Quanto accaduto durante il Carnevale è grave e inaccettabile – ha comunicato -. Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito da un gruppo di coetanei. Non è questa la nostra comunità. Esprimo piena solidarietà al ragazzo e alla sua famiglia. Che si faccia chiarezza».

«Il Carnevale è festa, tradizione, condivisione – ha proseguito il sindaco -. Non può diventare violenza. Come comunità dobbiamo interrogarci e fare la nostra parte: famiglie, scuola, istituzioni. Non basta indignarsi, serve responsabilità da parte di tutti.»