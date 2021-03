Vaccini, Razza: sospese anche in Sicilia inoculazioni lotto sospetto di AstraZeneca

Sospesa in via precauzionale anche in Sicilia l’inoculazione del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, così come disposto a livello nazionale dall’Aifa. Lo ha comunicato l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, oggi pomeriggio in una conferenza stampa a Palazzo Orleans.

«Il lotto in questione – ha detto Razza – non è stato distribuito solo in Sicilia ma anche in altre regioni. Da noi ne sono arrivate 20.500 dosi, ne sono state somministrate 18.194. Delle rimanenti 2.306 abbiamo sospeso l’inoculazione. Ho sentito il ministro Speranza che ci ha confermato la sospensione solo per questo lotto e la richiesta del governo italiano ad Aifa ed Ema di fare controlli a tutto campo. Il nostro auspicio, per evitare che la campagna di vaccinazione possa avere un contraccolpo, è che da parte dell’Aifa e dell’Ema vi siano al più presto delle parole ancora più chiare. Gli italiani e i siciliani hanno vissuto l’avvio della campagna di vaccinazione – ha detto l’assessore – con il sentimento della speranza, che deve ancora oggi permanere, poiché la campagna si avvia al coinvolgimento non solo delle fasce generazionali più adulte».

Complessivamente in Sicilia, alla data di ieri, sono state distribuite 174.700 dosi di vaccino AstraZeneca, sono state già somministrate 95.642 dosi, secondo il dato che si riferisce alle ore 17 di oggi. Sono previste ulteriori consegne.