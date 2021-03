Vaccini: 500 parrocchie siciliane diventano centri di vaccinazione

Potrebbe essere un sabato di Pasqua davvero unico quello in Sicilia il 3 aprile. Infatti 500 parrocchie in tutta l’Isola – 27 per la diocesi di Piazza Armerina – si trasformeranno per un giorno in centri di vaccinazione antico Covid. La notizia arriva a seguito dell’accordo tra la Regione e la Conferenza episcopale siciliana. “Quella di quest’anno sarà una vera Pasqua di rinascita”, scrive l’assessore alla salute Ruggero Razza in una missiva rivolta ai parroci. L’iniziativa sarà rivolta a persone di età compresa fra i 69 e i 79 anni.