Vacanze sicure: controlli intensificati della Polizia Stradale dal 24 al 26 luglio

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Nell’ambito della cooperazione internazionale promossa dal Network Europeo delle Polizie Stradali ROADPOL, l’Italia aderirà all’operazione “SAFE HOLIDAY”, finalizzata al controllo delle ordinarie condizioni di sicurezza degli autoveicoli e dei veicoli a due ruote che, nel periodo estivo, si muoveranno sul territorio nazionale.

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L’operazione si svolgerà dal 24 al 26 luglio 2026, periodo caratterizzato da intenso traffico veicolare di turisti italiani e stranieri lungo le principali arterie nazionali.

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ROADPOL è una rete di cooperazione tra le Polizia Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti) .

L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’ Azione Europeo 2021-2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutto il Continente, all’interno di specifiche aree strategiche.

Lo scopo della campagna “SAFE HOLIDAY” è di intensificare i controlli relativi alle condizioni dei veicoli, alla sistemazione del carico, alle inefficienze tecniche, alla regolarità dei documenti del conducente e del veicolo nonché all’inosservanza dell’uso dei sistemi di ritenuta anche per minori in un’ottica di prevenzione e garanzia della sicurezza stradale affinché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che nello stesso momento tutte le Forze di Polizia Stradale dell’Unione Europea e non solo stanno operando con le medesime modalità, strumenti omogenei e un obiettivo comune.

A tal fine la Polizia Stradale ha predisposto sull’intero territorio nazionale l’effettuazione, per tutto il periodo in questione, di mirati controlli, in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione nazionale caratterizzate da intenso traffico veicolare di turisti italiani e stranieri.