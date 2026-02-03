Uso responsabile dell’acqua: il progetto “Le cronache dell’acqua” arriva nelle scuole dell’Ennese

PUBBLICITÀ

Sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dell’acqua, sul suo ciclo naturale e sulla necessità di un uso corretto e responsabile di una risorsa tanto preziosa quanto limitata. È questo l’obiettivo del progetto “Le cronache dell’acqua”, promosso da Italgas e Siciliacque, che prende il via oggi pomeriggio, martedì 3 febbraio, e andrà avanti fino a venerdì 6 febbraio in nove plessi scolastici delle province di Enna e Trapani e coinvolgerà complessivamente 904 alunni.

L’iniziativa interesserà scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Leonforte, Cerami, Gagliano Castelferrato, Troina (in provincia di Enna), Paceco, Valderice e Buseto Palizzolo (in provincia di Trapani).

Attraverso attività extra curriculari e momenti di confronto pensati per i più giovani, gli studenti verranno accompagnati alla scoperta del ciclo dell’acqua. Verrà infatti spiegato come nasce, come viene raccolta, distribuita e restituita all’ambiente l’acqua ma soprattutto quali comportamenti quotidiani possono contribuire al risparmio idrico.

Lo scopo è collaborare con le istituzioni scolastiche alla formazione di cittadini sempre più consapevoli, capaci di comprendere il valore dell’acqua come bene indispensabile alla vita e come patrimonio da proteggere in un contesto segnato da siccità sempre più frequenti e fenomeni estremi.

Al centro del racconto ci sarà anche il lavoro svolto da Siciliacque, società del gruppo Italgas che si occupa della gestione della grande rete di trasporto dell’acqua sul territorio regionale. Un impegno che si traduce non solo in investimenti infrastrutturali, digitalizzazione e innovazione tecnologica, ma anche in iniziative educative rivolte alle comunità e, in particolare, alle giovani generazioni.

“Le cronache dell’acqua” s’inserisce in un percorso di responsabilità condivisa in cui scuola, imprese e territorio collaborano per costruire una cultura della sostenibilità che parta dai più piccoli e arrivi alla vita quotidiana di ciascuno.