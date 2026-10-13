URC Caltanissetta, Sinuhe Curcuraci nominato vicepresidente della Commissione di gara

PUBBLICITÀ

Con decreto firmato oggi dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l’avvocato Sinuhe Curcuraci è stato nominato vicepresidente della Commissione di gara presso la Sezione territoriale di Caltanissetta dell’Ufficio regionale di committenza (URC).

PUBBLICITÀ

«Esprimo grande soddisfazione per questa nomina – dichiara l’on. Eliana Longi – che valorizza le professionalità del nostro territorio e rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto e l’impegno dimostrato. A Sinuhe, al quale mi lega un rapporto di stima e amicizia, rivolgo le mie più sincere congratulazioni e un rinnovato ringraziamento per la disponibilità e il contributo offerto nel corso del suo percorso».

«Sono certa – conclude la deputata ennese di Fratelli d’Italia – che saprà affrontare questo nuovo incarico con serietà, dedizione e competenza. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con la soddisfazione di vedere riconosciute qualità professionali che costituiscono un valore per la nostra comunità».