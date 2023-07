Università: Turano incontra associazioni studentesche su caro affitti

Un tavolo permanente sul problema del caro affitti tra l’assessorato regionale all’istruzione e alla formazione professionale e i rappresentanti degli studenti degli atenei siciliani. È quanto annunciato nell’incontro di oggi tra l’assessore Mimmo Turano e le associazioni studentesche dell’Università di Palermo, focalizzato sui rincari delle locazioni per gli universitari fuori sede. La prima riunione del tavolo dovrebbe tenersi tra fine agosto e i primi di settembre.

PUBBLICITÀ

«Ho ricevuto con piacere una delegazione di studenti dell’ateneo palermitano – dice l’assessore Turano – per confrontarci sul rialzo degli affitti, perché penso che da parte della politica sia doveroso ascoltare i giovani impegnati negli studi accademici. Sono stato studente fuori sede anche io e so cosa significa gestire disagi e rivendicare i propri diritti, ma ho detto alle ragazze e ai ragazzi che mi sono venuti a trovare che la cosa più importante sono le strategie e le soluzioni condivise che tengano conto dei diversi interessi legittimi in campo. Ho proposto loro – prosegue l’esponente del governo Schifani – un tavolo permanente sul caro affitti tra l’assessorato e le associazioni studentesche per individuare soluzioni che consentano al governo regionale di intervenire in maniera efficace, tenendo conto delle diverse esigenze territoriali».

«L’incontro con l’assessore Turano – sottolinea Anna Taibi, presidente della Commissione contro il caro affitti e rappresentante degli studenti in seno al dipartimento Ces dell’Università di Palermo – nasce dall’urgenza di prendere decisioni mirate, efficaci e tempestive per l’apertura di residenze universitarie e il miglioramento di quelle già esistenti. Deve essere quindi il punto di partenza di un lavoro pragmatico e puntuale svolto dall’assessorato in sinergia con la commissione contro il caro affitti, per garantire un diritto, quello allo studio, imprescindibile anche per contrastare l’emigrazione dalla Sicilia e creare nuove opportunità per chi sceglie di rimanere nella nostra isola».

«Al tavolo permanente – aggiunge Luigi Francesco Vasile, consigliere del dipartimento di matematica e informatica dell’ateneo del capoluogo siciliano – rinnoveremo il nostro impegno, sicuri che potrà portare risultati sulle problematiche che ci stanno a cuore».