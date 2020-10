Università e Covid in Sicilia: la delibera del Comitato Regionale Universitario

Qui di seguito la delibera adottata all’unanimità dal Crus (Comitato Regionale Universitario della Sicilia), presieduto dal Prof. Giovanni Puglisi, nella seduta di ieri.

Fatta salva l’autonomia degli Atenei, il Crus, in merito alle attività didattiche (del primo semestre), sentiti gli organi collegiali di riferimento, considerato l’andamento epidemiologico dell’infezione da Sars-Cov-2 e i conseguenziali provvedimenti restrittivi, ha così deliberato:

– Le lezioni si svolgeranno in modalità blended o totalmente a distanza: con riferimento alla modalità blended gli studenti potranno decidere se frequentare a distanza o in presenza, secondo le modalità operative stabilite dai singoli atenei.

– Tutte le lezioni che comportano spostamenti dei docenti da una provincia ad un’altra si potranno svolgere in modalità a distanza, previa determinazione del Rettore, sentiti gli organi collegiali.

– Gli esami si svolgeranno, di norma, in modalità a distanza, eccetto per i corsi che prevedono una prova scritta per l’espletamento della quale i docenti responsabili richiedono la presenza in aula; casi particolari saranno valutati e decisi dai Rettori sentiti gli Organi collegiali.

– Le lauree si svolgeranno in modalità blended: per quelle espletate in presenza è ammessa la possibilità di accesso alle strutture di un numero contingentato di accompagnatori (max cinque per ciascun laureando).

– I tirocini si svolgeranno in modalità a distanza; per i TFA sostegno e per i tirocini del corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria verrà fatta richiesta ai dirigenti scolastici di prevedere l’ingresso nelle aule virtuali dei tirocinanti iscritti ai corsi di riferimento.

– Le attività di ricerca di dottorandi e tesisti potranno svolgersi in presenza; tutte le attività degli specializzandi continueranno a svolgersi in presenza.

– Gli spostamenti relativi al programma Erasmus e a tutti i programmi di mobilità internazionale sono sospesi per docenti, studenti e personale TA degli Atenei siciliani, fatti salvi i casi i percorsi già avviati; le Università siciliane rimangono disponibili, in presenza di richieste pervenute da Atenei stranieri, nel rispetto delle direttive dell’agenzia Erasmus, di accogliere studenti che possano frequentare in modalità da remoto. Sono altresì sospesi i tirocini curriculari e post curriculari fuori Regione e all’estero.