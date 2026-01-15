Università di Catania: primo Senato Accademico per l’ennese Andrea Greco

PUBBLICITÀ

Si è svolto nel mese di dicembre il primo Senato Accademico per l’ennese Andrea Greco, eletto dopo le recenti elezioni universitarie dell’Università di Catania. Greco è risultato il secondo candidato più votato dell’Ateneo, con 851 preferenze personali e 1.245 voti di lista, espressione dell’associazione studentesca Koinè.



La prima adunanza del Senato Accademico ha affrontato anche temi di interesse per la città di Enna e per le studentesse e gli studenti del territorio che frequentano l’Ateneo catanese. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulle politiche di benessere e inclusione, con una serie di deliberazioni mirate.

Tra i provvedimenti approvati figurano il potenziamento del supporto psicologico, l’avvio di attività di formazione per i docenti sul supporto agli studenti con DSA e disabilità, l’attivazione di servizi di interpretariato per studenti sordi e l’acquisto di beni e strumenti per il benessere studentesco. È stata inoltre confermata la necessità di rafforzare il sostegno agli studenti fuori sede in condizioni socio-economiche disagiate, con particolare attenzione a quelli provenienti dalle aree interne e dalla provincia di Enna, oltre che da Agrigento, Messina, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa.

Sul tema è intervenuto lo stesso Greco, che ha sottolineato: “L’attenzione dedicata alle aree interne e agli studenti e studentesse pendolari, con particolare attenzione per chi si trova in condizioni socio economiche disagiate, è un primo passo, ma non basta. Sostenere gli studenti fuori sede tramite il coinvolgimento in attività part-time e tutorato, sostegno economico e di supporto per la copertura di costi di trasporto, vitto, alloggio e acquisto di materiale didattico, dando attenzione a tutte quelle province decentrate rispetto alla Città Metropolitana di Catania, come previsto da quanto approvato in Senato Accademico, risulta fondamentale e necessario anche alla luce dei dati disponibili sulla distribuzione di studenti per varie fasce di ISEE”.

Greco ha quindi ribadito l’impegno a proseguire il confronto con gli organi dell’Ateneo: “Continueremo a lavorare, di concerto con la Governance d’Ateneo, per segnalare e sottolineare le esigenze anche e soprattutto delle fasce svantaggiate economicamente dell’entroterra e delle aree decentrate”.