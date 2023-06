Università a Enna alta, “una svolta positiva per il futuro della città”

Si pubblica di seguito comunicato stampa congiunto di CNA, Sicindustria Enna, Confcommercio, Confartigianato, CIA, ANCE, Casartigiani, Cidec, Confesercenti e CGIL sull’annunciato trasferimento ad Enna Alta di parte delle attività didattiche della Kore.

L’annunciato trasferimento ad Enna Alta di parte delle attività didattiche della Kore è una notizia vitale per il futuro della città. In questi anni la presenza delle Università e tutto quello che ne è conseguito in termini di servizi annessi è stato uno dei fattori più importanti dello sviluppo del capoluogo, sia in termini di sviluppo culturale che economico.

Basta fare qualche semplice calcolo solo sugli studenti provenienti da altre città che decidono di abitare ad Enna per capire come l’Università riversi tra affitti e spese locali oltre 20 milioni di euro.

Numeri enormi che si aggiungono a quelli generati dai docenti e dalla spesa diretti delle due Università.

Numeri che hanno consentito la tenuta del tessuto economico locale, laddove è evidente lo sfacelo di altre medie città nelle aree interne del mezzogiorno.

Numeri che se non gestiti adeguatamente possono determinare uno sbilanciamento tra la parte alta e la parte bassa della città.

Per questa ragione abbiamo accolto positivamente l’accordo nei mesi scorsi tra la Kore e l’Amministrazione, un accordo che è il giusto equilibrio tra le esigenze di nuovi servizi degli studenti e le esigenze della città che più volte ha chiesto alla Kore di valutare la possibilità di insediarsi su Enna alta e che finalmente riceve un importante apertura da parte del Consiglio di Amministrazione di quest’ultima.

Lo spostamento della Kore ad Enna Alta può essere la spinta di cui ha bisogno la città per rilanciare il centro storico, per insediare nuove attività culturali, per limitare lo sbilanciamento tra la parte alta e quella bassa della città, per ripopolare quartieri storici.

Una scelta che ha riacceso l’entusiasmo delle attività produttive, rimesso in fermento la discussione su cosa fare per rivitalizzare il centro storico.

Il futuro della città, la possibilità di una città migliore, la speranza di vedere le generazioni restare invece di partire, meritano tutto il supporto e l’entusiasmo possibile. Se ci sarà qualche disagio troveremo il modo, con la collaborazione di tutti per superarlo e andare avanti. La posta in gioco è troppo alta!