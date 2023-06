Università a Enna alta: incontro tra istituto comprensivo Santa Chiara e Sindaco

Un incontro cordiale è stato quello che si è tenuto martedì scorso a Palazzo di Città tra una delegazione di rappresentanti di docenti, genitori e personale Ata dell’istituto comprensivo Santa Chiara Enna, il sindaco della città Maurizio Dipietro e il neo assessore alla pubblica istruzione Giuseppe La Porta.

Il confronto si è reso necessario dopo l’invio di una lettera aperta al primo cittadino da parte di insegnanti, componente famiglia e collaboratori della storica scuola del centro storico di Enna, allertati da alcuni rumors e articoli di stampa sull’imminente passaggio di mano del plesso Pascoli a una facoltà dell’università Kore di Enna.

“Il plesso è attualmente sede di undici classi di scuola secondaria di primo grado e degli uffici di direzione e di segreteria – hanno chiarito i rappresentanti dell’istituto comprensivo – nessuno ha ricevuto comunicazioni ufficiali sul trasferimento e siamo molto preoccupati sulle ipotesi di destinazione dei singoli ordini di scuola ventilate da più parti perché potrebbero nuocere gravemente alle famiglie che si appoggiano alla nostra scuola e di conseguenza alle iscrizioni e alla perdita di posti di lavoro di docenti e collaboratori”.

Il sindaco Dipietro ha subito voluto chiarire che al momento tra Unikore e amministrazione comunale sono intercorsi solo incontri istituzionali, anche se l’idea di portare una facoltà universitaria a Enna alta è stata appoggiata da tre Consigli comunali.

“Non esiste ancora un’ufficialità, quindi non ho potuto dare seguito a comunicazioni formali – ha specificato – ma per l’arrivo della Kore a Enna alta c’è un grande sostegno politico e sociale e sarebbe poco produttivo opporvisi. Cerchiamo assieme soluzioni che non danneggino nessuno”.

Sulla richiesta specifica del plesso Pascoli, ha poi aggiunto: “ Non è una scelta dell’amministrazione, ma del rettore dell’università e i motivi sono legati al prestigio e alla centralità dell’immobile. Offrendolo in comodato d’uso, lo stabile verrebbe inoltre ristrutturato. Il trasloco? Avverrà non prima del settembre 2024”.

Docenti, genitori e collaboratori hanno chiarito all’unisono che nessuno vuole opporsi all’arrivo della Kore nel centro storico della città, né fomentare polemiche, “va piuttosto cercato – hanno ribadito – un confronto che favorisca quella parte della città che chiede l’attenzione per il diritto allo studio di bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni anni”.

Dopo un’accurata analisi, le ipotesi elaborate da tutti gli attori presenti convergono nel trasferire temporaneamente il plesso di scuola media e gli uffici di direzione e segreteria al plesso Sant’Onofrio, lasciando la scuola primaria Santa Chiara nella propria sede e destinando in via provvisoria primaria e infanzia, attualmente ubicate a Sant’Onofrio, nei locali dell’ex ospedale di Enna alta accessibili da piazza Carmine, previo accordo tra Comune e direzione Asp.

Dipietro e La Porta si sono impegnati verbalmente nel sistemare e mettere in sicurezza i locali scolastici che al momento risultano inagibili o non fruibili nei diversi plessi e nel destinare i locali del complesso dei Benedettini di via Roma, dove si attende lo start ai lavori di restauro, alla scuola media Pascoli come sua sede definitiva (facendo rientrare a Sant’Onofrio primaria e infanzia): “Siamo pronti a firmare formalmente questo impegno”, hanno detto.

Niente smembramenti di classi o plessi, nessun allontanamento dal centro storico o dai bacini di utenza delle scuole e messa a disposizione gratuita di pullman per trasporto bambini ai plessi o dalle palestre delle scuole. Questi gli impegni che verranno discussi nello specifico dalla delegazione scuola e dai referenti dell’amministrazione comunale in un ulteriore tavolo di confronto in programma nelle prossime settimane di luglio.