Uniti per Enna: “Soddisfatti per la ricomposizione politica a sostegno del sindaco Dipietro”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito dichiarazione del gruppo politico “Uniti per Enna”.

PUBBLICITÀ

Il gruppo politico “Uniti per Enna” insieme ai propri vertici istituzionali esprime soddisfazione e compiacimento per la ricomposizione del quadro politico del gruppo MPA con le forze politiche a sostegno del Sindaco Dipietro.

Ci attendono decisioni importanti per la nostra città. Bisogna ripensare alla riserva speciale di Pergusa, dove il cambiamento climatico, unito ad altri fattori, ha prosciugato le acque del mitico lago. Dal Cis, a cui bisogna dare destinazione e vita, al rilancio dell’Ente Autodromo in chiave moderna, adeguato alle nuove esigenze sociali in termini di vocazione sportiva, con aggiunta di attività culturali, ricreative e convegnistiche, coinvolgendo ad ampio raggio l’intera area di Pergusa.

Bisognerà, poi, accogliere il policlinico e preparare Enna con una visione da città universitaria.

Scelte importanti, dunque, che necessitano di un’ampia convergenza delle forze politiche e sociali della nostra città. In questo senso, quindi, non possiamo che salutare con grande favore la volontà di riprendere un cammino assieme al sindaco della nostra città.