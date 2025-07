Unione Rugby Enna: Liborio Gioveni lascia la presidenza

PUBBLICITÀ

Il presidente dell’Unione Rugby Enna Liborio Gioveni ha rassegnato le sue dimissioni dalla guida della società.

“Dalla fondazione dell’Unione Rugby Enna, avvenuta nel marzo 2022 – comunica la società – ha affrontato sfide importanti, contribuendo in modo significativo alla crescita del progetto sportivo e alla promozione del rugby sul territorio. Tutti i componenti della società gli augurano il meglio per i suoi prossimi progetti, personali e professionali e lo ringraziano per il lavoro svolto, per la visione e per l’impegno costante, ma soprattutto per aver avuto il coraggio, dopo anni di inattività, di riportare il rugby ad Enna”.

Nei prossimi giorni sarà comunicata la composizione del nuovo direttivo e il nome del nuovo presidente.