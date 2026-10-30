Unione dei Comuni di Troina, approvato il bilancio: via libera ai progetti per 14 Comuni

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Si è riunito ieri a Cerami il Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’area interna di Troina per una seduta dedicata agli strumenti finanziari dell’ente. I lavori sono stati coordinati dal Presidente del Consiglio, Luigi Di Bella, alla presenza del Presidente dell’Unione dei Comuni, Alfio Giachino.

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L’assise ha approvato all’unanimità tutti i documenti contabili all’ordine del giorno: il rendiconto 2025, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione triennale. Il voto compatto dell’aula segue il via libera, sempre all’unanimità, espresso nei giorni scorsi dalla Commissione Bilancio presieduta dal consigliere Lorena Pignato, a dimostrazione di una sinergia tra le forze politiche per il bene delle comunità locali.

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L’approvazione di ieri rappresenta uno snodo fondamentale per l’economia del territorio. Grazie a questo definitivo semaforo verde finanziario, i 14 Comuni che compongono l’Unione potranno far partire le gare relative alle progettualità strategiche messe in campo dalle singole amministrazioni.

Tra le linee d’azione e le opportunità pronte a svilupparsi grazie a questa programmazione territoriale spiccano le infrastrutture di soccorso: l’avvio dell’iter per la realizzazione di base di elisoccorso nell’area dei comuni di Nicosia e Catenanuova, il potenziamento della macchina amministrativa con nuove assunzioni di funzionari e profili amministrativi per efficientare i servizi dell’ente e il sostegno al tessuto locale, tramite l’introduzione di agevolazioni economiche mirate a supporto delle imprese domestiche e produttive del territorio.

“Si lavora tutti insieme per i nostri territori e per lo sviluppo delle aree interne”, è il commento condiviso a margine della seduta, che sottolinea l’impegno comune nel contrastare l’isolamento e nel creare concrete opportunità di crescita economica, occupazionale e sociale per l’intera area.

A chiusura dei lavori, il Presidente del Consiglio dell’Unione Luigi Di Bella ha dichiarato: “Il voto unanime di oggi rappresenta una straordinaria prova di coesione e alto senso delle istituzioni da parte di tutto il Consiglio. Ringrazio sinceramente ogni consigliere. Con l’approvazione definitiva degli strumenti finanziari diamo un via libera cruciale a progetti strategici per i nostri 14 Comuni, confermando il ruolo centrale dell’Assemblea nel rilancio delle aree interne.”