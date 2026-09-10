Unione dei Comuni “Area Interna di Troina”, Alfio Giachino riconfermato presidente

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Con 24 voti e 3 schede nulle, nella seduta svoltasi ieri nell’aula consiliare del palazzo municipale per l’elezione del nuovo Presidente, il consiglio dell’Unione dei Comuni “Area Interna di Troina”, ha riconfermato nella carica il sindaco del Comune di Troina Alfio Giachino.

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Il primo cittadino, in scadenza di mandato, designato a maggioranza anche attraverso gli interventi di tutti coloro che hanno preso parola in aula, che ne hanno elogiato e riconosciuto il lavoro e le competenze, rimarrà in carica per i prossimi 30 mesi.

“Ringrazio tutti per l’enorme attestato di stima ricevuto che, nei modi unanimi con cui è avvenuto, mi inorgoglisce – dichiara Giachino. Nelle prossime settimane, tramite l’immenso lavoro svolto in questi mesi, daremo il via alle gare d’appalto per un piano di investimenti di 50 milioni di euro. Sono convinto che l’Unione non sia in grado da sola di risolvere tutte le problematiche del territorio, ma rappresenta certamente uno strumento formidabile per creare condizioni di collaborazione e sinergia tra i Comuni del territorio, senza le quali tutto diventa enormemente più complesso”.