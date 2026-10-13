Una nuova opera dello scultore ennese Mario Termini a Malta

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Una nuova scultura dell’artista ennese Mario Termini è stata collocata a Malta. Si tratta di “Ultimo orizzonte”, opera in terracotta alta circa 80 centimetri, installata sabato scorso nel giardino principale dell’Ospedale di Monte Carmeli a Zebbug.

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È la terza opera di Termini presente a Malta. La scultura è stata donata dall’artista come gesto di amicizia e si inserisce nel rapporto costruito nel tempo con l’isola e con l’ambiente legato ai Gran Priorati Uniti.

“Ultimo orizzonte” è realizzata attraverso l’accostamento di argilla bianca e nera. Al centro dell’opera una figura umana, con il volto rivolto verso l’alto, attraverso la quale Termini sviluppa alcuni dei temi ricorrenti della propria ricerca artistica: il rapporto con la materia, l’interiorità e il confine tra dimensione terrena e trascendenza.

Con questa nuova collocazione prosegue così la presenza delle opere di Mario Termini sull’isola maltese.