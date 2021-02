Una legge di iniziativa popolare per contrastare l’ideologia nazifascista

Finora Sant’Anna di Stazzema era una località tristemente nota alle cronache della storia per l’eccidio nazista dell’agosto ’44, durante il quale furono fucilati e fatti fuori nei modi più atroci più di 500 uomini e donne, tra cui 130 bambini. Uno dei capitoli più tristi, senza dubbio, della nostra storia nazionale, occorso proprio all’alba della fine dell’incubo della Seconda Guerra Mondiale. La brutalità dell’uomo mostrava in quel latrato di appendice suprematista il suo lato peggiore. Autore dell’eccidio la 16.SS-Panzergrenadier-Division Reichsführer-SS, comandata dal generale tedesco Max Simon.

Dopo più di 75 anni gli abitanti di Stazzema, un piccolo centro dell’alta Versilia, portano ancora le ferite della profonda lacerazione subita al tempo dall’ideologia nazi-fascista e, cogliendo i segni di nuovi pericolosi rigurgiti fascisti nella nostra società, temono la deriva delle ideologie che inneggiano alla prevaricazione. Ed è per questo che hanno promosso una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare da portare in Parlamento, recante “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 260, il 20 ottobre 2020.

Nonostante la nostra Costituzione preveda già prescrizioni di Legge contro l’apologia di Fascismo e l’ideologia nazista, l’attenzione nella proposta di Legge popolare è rivolta ora anche al mondo della rete, proponendo un aumento della pena di 1/3 se la propaganda di contenuti nazi-fascisti proviene dal web, il primo canale di diffusione, certamente il più importante nella società liquida contemporanea.

Il Comitato Promotore è presieduto dallo stesso primo cittadino di Stazzema, Maurizio Verona, che il 19 ottobre scorso ha presentato in Cassazione la proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista. Ma molti anche i sindaci d’Italia che hanno già firmato, tra cui i siciliani sindaci di Licata e di Troina, nella nostra provincia. Da ieri anche il Comune di Enna aderisce all’iniziativa.

I cittadini che intendono sottoscrivere i moduli di cui sopra potranno presentarsi, muniti di documento d’identità in corso di validità, presso lo Sportello dei Servizi Demografici sito in Viale IV Novembre (Enna Monte), da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Molti i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo che hanno già firmato e che hanno prestato il loro volto all’iniziativa. Dal premio oscar Roberto Benigni al giornalista e conduttore televisivo Fabio Fazio, da Cristiano Godano leader del gruppo musicale dei Marlene Kuntz al noto giornalista e influencer Andrea Scanzi.

La raccolta firme termina il 31 marzo 2021, ricordiamo che per essere presentata in Parlamento occorrono almeno 50.000 firme e si può firmare esclusivamente presso il proprio comune di residenza, in tutta Italia.

Giuliana Maria Amata