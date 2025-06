Un piano traffico per liberare Enna dalle auto: nasce un comitato spontaneo

PUBBLICITÀ

Un piano traffico per svuotare Enna, i suoi monumenti e gli angoli più suggestivi dalle tante, troppe automobili. È la proposta di un comitato che si sta facendo promotore di una raccolta firme per chiedere all’amministrazione comunale di rivedere il piano di viabilità, sfruttando i parcheggi esistenti, come già avviene al Pisciotto.

Secondo il comitato, si potrebbero creare ulteriori aree di sosta, a partire da Enna Bassa, dove esistono già due stalli inutilizzati a questo scopo. Ciò permetterebbe di iniziare a scremare il traffico che, quotidianamente, intasa la parte alta della città a causa di un sistema “a imbuto”. Altri parcheggi strategici potrebbero essere quelli di piazza Europa, del piazzale antistante il cimitero a Enna Alta e l’ampliamento dell’area del Pisciotto, per facilitare un trasporto rapido e agevole di cittadini e turisti nei principali punti della città, rendendola finalmente più vivibile, inclusa la zona del viale Diaz e viale IV Novembre, attualmente assediata dalle auto.

“Se ad Enna, come per miracolo, sorgessero centinaia di nuovi posti di lavoro, questa situazione favorevole si scontrerebbe con la difficoltà legata alla viabilità – dice Livio Dottore, tra i promotori del comitato spontaneo -. Questo lascia intendere che la viabilità e la mobilità occupano il primo posto in una comunità urbana, precedendo anche il tema lavoro, che non può svilupparsi se non prima si metta ordine alla circolazione stradale”.

Si torna dunque a parlare di un tema da sempre spinoso per Enna: la chiusura del centro storico da trasformare nel “salotto buono” della città, dove le persone tornino a essere protagoniste al posto delle auto. Uno spazio in cui cittadini e turisti possano passeggiare ammirando le bellezze della città e fare acquisti con tranquillità, senza smog né rumori molesti. Un cambiamento da accompagnare con contenuti, spettacoli ed eventi, piccoli e grandi, per restituire vita e centralità al cuore della città.

“Non possiamo più attendere che vengano realizzate futuribili opere infrastrutturali, come scale mobili o funivia, parcheggi multipiano – aggiunge Livio Dottore -. Ben vengano se un giorno si facessero ma è tempo di dare una svolta, adesso, perché adesso stiamo vivendo, domani chissà”.

La proposta del comitato, che ha già avviato la raccolta firme, prevede di utilizzare gli spazi disponibili in città con una revisione della segnaletica, che in alcune zone risulta carente.

“Se vogliamo essere una città universitaria, turistica e al passo con i tempi non si può più prescindere da questi interventi urgenti” conclude Dottore.

Il progetto completo include anche l’istituzione di diverse aree di parcheggio riservate ai residenti in tutte le zone della città, compresa Enna Bassa, oltre a una serie di accorgimenti per migliorare la fruizione degli spazi urbani. Tra questi, anche una proposta di collaborazione con le forze dell’ordine, che il comitato intende sottoporre al Prefetto in un incontro che sarà presto richiesto.

“Abbiamo già raccolto grande consenso – dichiara inoltre il comitato – sia tra i commercianti che tra i cittadini, e, a stretto giro, partirà una campagna di raccolta firme più massiccia, attraverso banchetti apposti nelle piazze della città”.