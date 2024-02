PUBBLICITÀ

Alle ore 7.55 di questa mattina una squadra del comando provinciale di Enna dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Dittaino, nell’asse dei servizi della zona industriale, per un incidente stradale. Un furgone, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un camion in sosta.

Il conducente del furgone, lievemente ferito, è stato trasportato presso l’Ospedale Umberto I di Enna. Sul posto anche la Polizia di Stato.