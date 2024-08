Un ennese tra gli allievi ufficiali dell’Aeronautica Militare

PUBBLICITÀ

Tra gli allievi ufficiali dell’Aeronautica Militare c’è anche un giovane ennese, Gabriele Campione.

Classe 2005, Campione si è diplomato al Liceo Scientifico, conseguendo la maturità con il massimo dei voti e la lode. Da sempre affascinato dal mondo degli aerei e dell’astronautica, si è successivamente iscritto alla facoltà di ingegneria aerospaziale dell’Università Kore, dove ha frequentato il primo anno del corso di studi.

La sua passione lo ha spinto a partecipare alla selezione per l’ammissione al corso degli allievi ufficiali dell’Accademia Aeronautica Militare nel Corpo del Genio Aeronautico. Dopo aver superato tutte le fasi di selezione e il tirocinio presso la sede dell’Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli, il giovane ennese ha ricevuto la convocazione quale candidato vincitore del ruolo del Corpo del Genio Aeronautico, dove continuerà gli studi per conseguire la laurea in ingegneria aerospaziale quale ufficiale dell’Aeronautica.

Complimenti al giovane ennese per il percorso finora realizzato e un in bocca al lupo per una futura brillante carriera.