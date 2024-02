Un arresto per cessione e detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di sabato 3 febbraio, personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Enna e del Commissariato distaccato di P.S. di Leonforte ha tratto in arresto un uomo di 59 anni per il reato di cessione e detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, gli investigatori notavano la sosta, nei pressi di un’area di servizio, di un’autovettura in uso della persona anzidetta, già tratta in arresto per violazione delle leggi in materia di stupefacenti appena due settimane prima e, per tale ragione, sopposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In particolare, gli operatori durante l’attività di osservazione, riuscivano a cogliere l’attimo dello scambio tra l’uomo e una seconda persona alla quale consegnava un involucro, ricevendo in cambio una busta. Avvenuto lo scambio, i poliziotti decidevano di intervenire e sottoporre i due a perquisizione personale e veicolare. All’esito del controllo si rinvenivano, all’interno dell’auto dell’uomo, circa 7 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e circa 1 grammo del tipo cocaina, oltre alla busta, di cui accennato, sopra contenente la somma di €120,00; mentre all’interno dell’auto dell’acquirente veniva ritrovato l’involucro in carta di alluminio appena ricevuto, contenente circa 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L’uomo è stato, quindi, accompagnato negli uffici del Commissariato per le formalità di rito al termine delle quali è stato nuovamente tratto in arresto in flagranza e, come disposto dal GIP presso il Tribunale di Enna in sede di convalida, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di scongiurare la reiterazione delle condotte di reato in parola.

Si evidenzia che il procedimento penale in fase di indagini preliminari e che l’indagato non può definirsi colpevole fino a sentenza di condanna irrevocabile.