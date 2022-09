Ultima domenica prima del voto in provincia di Enna per De Luca

L’ultima domenica prima del voto del 25 settembre vedrà il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca tornare ad Enna, per poi fare tappa a Centuripe, Barrafranca, Piazza Armerina, Regalbuto, Leonforte ed Agira. Quattro i comizi in programma domani. Si comincia alle 17 in piazza Regina Margherita a Barrafranca, quindi alle 18,45 a Piazza Armerina in piazza Villari, per poi spostarsi alle 20,15 a piazza della Repubblica a Regalbuto e infine ultimo incontro con i simpatizzanti previsto alle 21 a Leonforte in piazza Carella. In mattinata incontri ad Enna (alle 9,30 al Bar dell’Angolo in Piazza Umberto I, alle ore 10 alla fiera di settembre) e a Centuripe (alle ore 12 al Bar del Centro in Piazza Sciacca). Alle 23,30 tappa ad Agira presso la sagra in programma alla villa comunale.