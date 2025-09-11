Ulteriori avvicendamenti alla compagnia Carabinieri di Nicosia

PUBBLICITÀ

Ulteriori avvicendamenti di incarichi si registrano nell’ambito della Compagnia Carabinieri di Nicosia. Il Capitano Fabrizio Bizzarro, Comandante della Compagnia, giunto nel settembre 2021, a breve assumerà analogo incarico ad Aversa, in provincia di Caserta.

PUBBLICITÀ

Nel corso di questi quattro anni il Capitano Bizzarro ha avuto modo distinguersi nei rapporti istituzionali, incardinando appieno l’importante ruolo rivestito in un territorio complesso che abbraccia l’intera parte settentrionale della provincia ennese caratterizzato in alcuni territori da dinamiche delittuose derivanti dalle limitrofe province.

Invece presso la Stazione di Nicosia il Comando del reparto è stato assunto dal Maresciallo Ordinario Biagio Chirdo, il quale dopo essere giunto nell’attuale reparto dal settembre del 2022 ne ha assunto la titolarità quale Comandante. Chirdo, che ha preso il posto del Luogotenente Carica Speciale Michele Amico andato in quiescenza, è laureato in Giurisprudenza e in Scienza della Sicurezza, si è già ben distinto in questi anni a Nicosia, tanto da essere oggi il responsabile del reparto.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Alfredo Beveroni, nella circostanza ha inteso augurare al Capitano Bizzarro e al Maresciallo Ordinario Chirdo una proficua prosecuzione delle loro carriere.