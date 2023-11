Ulteriori 8 milioni per i trasporti da Sardegna e Sicilia

PUBBLICITÀ

Approvato un emendamento al Decreto Legge Proroghe che destina ulteriori 8 milioni di euro per il fondo dell’insularità nel 2023 e per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei dalla Sardegna e dalla Sicilia.

Soddisfazione è stata espressa dai parlamentari siciliani di Fratelli d’Italia Eliana Longi, Manlio Messina, Francesco Ciancitto, Maria Carolina Varchi e Giovanni Luca Cannata.

“Stiamo lavorando senza sosta per trovare le risorse economiche in un contesto veramente difficile e grazie al lavoro con il Ministero, che non termina certo qui, abbiamo recuperato risorse utili a sostenere i bandi che le regioni Sardegna e Sicilia stanno portando avanti, ad esempio, per sterilizzare le spese sugli imbarchi che le compagnie lamentano essere causa dell’aumento dei prezzi dei biglietti. In un anno di Governo stiamo incominciando a dare concretezza su quanto ci siamo impegnati”, comunicano i deputati di Fratelli d’Italia.

Gli 8 milioni di euro stanziati vanno ad aggiungersi ai 10 milioni di euro previsti per la Sicilia per il 2024 che saranno gestiti direttamente dalla Regione Siciliana.