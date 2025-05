UILFPL Sicilia: carenza di personale e stabilizzazione ASU al centro del consiglio regionale

PUBBLICITÀ

Presso l’aula magna dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia si è riunito il Consiglio Regionale della UILFPL Sicilia. Presenti il segretario regionale Totò Sampino, il segretario regionale organizzativo Giuseppe Adamo, il segretario nazionale Rita Longobardi e l’assessore regionale Andrea Messina, ospite istituzionale.

Uno dei temi centrali dei lavori è stato la carenza di personale negli enti locali e nella sanità regionale. In quest’ottica la UILFPL sta chiedendo la stabilizzazione degli ASU e/o la conversione dei rapporti part-time in full-time dove presenti, nonché nuove assunzioni in entrambi i comparti, al fine di scongiurare il default organizzativo degli enti coinvolti, con la conseguenza di non garantire più i servizi agli utenti.

“Inaccettabile, ad esempio – comunica la UILFPL Sicilia – che nella sanità siciliana vi siano liste d’attesa di 6 mesi, se non di più, con conseguenze a volte drammatiche”.

Per questi motivi la UILFPL proietta se stessa al fianco dei lavoratori, con particolare attenzione al mondo degli ASU e dei part-time della pubblica amministrazione siciliana, che godono dell’attenzione e dell’impegno della segreteria regionale e della segreteria nazionale.

Durante il Consiglio, su proposta della segreteria regionale, sono stati eletti componenti del Consiglio Regionale della UILFPL Sicilia, all’unanimità dei presenti, Vito Sardo e Mario Mingrino, già coordinatore regionale Dipartimento dipendenti Part-Time e A.S.U Enti Locali e Regionali e vice.

“Cogliamo l’occasione – dichiarano rispettivamente Vito Sardo e Mario Mingrino – per ringraziare Totò Sampino e Giuseppe Adamo, che di concerto con la segretaria Rita Longobardi, ci hanno proposto per questo importante ruolo e tutto il Consiglio Regionale della UIL FPL Sicilia per la fiducia accordataci. Questo ruolo ci mette in condizione di rappresentare al meglio le esigenze dei lavoratori ASU e dei part-time, implementando le politiche sindacali della UILFPL, già orientate alla risoluzione del precariato, e rappresentandoli dove necessario”.