Uila Sicilia: l’ennese Enzo Savarino nuovo segretario

PUBBLICITÀ

Enzo Savarino, ennese, è il nuovo segretario generale della Uila Sicilia, prima organizzazione di categoria nell’Isola con più di 33 mila iscritti.

Prende il posto di Nino Marino, che oggi a Palermo ha salutato così il congresso regionale dell’Unione Lavori Agroalimentari: “Sono stati anni difficili, esaltanti, nei quali tutti assieme abbiamo fatto breccia nei muri di silenzi e falsità costruiti attorno a lavoratrici e lavoratori agricoli e forestali. Ancora molto va fatto per abbattere definitivamente quei muri e contrastare i predatori di diritti, ma questa è la missione possibile della Uila che riparte oggi, da qui”.

L’assemblea di delegate e delegati s’è riunita stamattina in un albergo cittadino alla presenza della segretaria generale nazionale Uila Enrica Mammucari, che ha dichiarato: “Oggi è un giorno molto importante per tutta la Uila che saluta non solo un dirigente storico e capace come Nino Marino, ma una figura che ha guidato l’organizzazione con umiltà, passione e autentico spirito di servizio, affrontando grandi battaglie sindacali e rafforzando diritti e rappresentanza su tutto il territorio. Allo stesso tempo, sono certa che Enzo Savarino continuerà ad incarnare i valori che ci uniscono sin da giovanissimi: vivere il sindacato come una missione di vita, radicato in modo capillare nelle leghe, sul territorio, nelle aziende, capace di ascoltare i bisogni, assistere, contrattare, concertare e lottare per migliorare le condizioni di lavoro e di vita perché solo dal lavoro dignitoso nasce cibo di qualità”.

Al tavolo di presidenza la segretaria generale della Uil Sicilia Luisella Lionti, il congresso ha pure scelto la Segreteria regionale Uila che collaborerà con Enzo Savarino ed è composta da Giuseppe La Bua e Mariangela Acquisto. Tesoriere, Andrea Cavallaro.

Nel suo intervento al congresso, Enzo Savarino ha fra l’altro affermato: “Agricoltura, forestale, industria agroalimentare, consorzi di bonifica e pesca sono la risposta alla desertificazione occupazionale e sociale che assieme allo spopolamento avanza nell’Isola. Contiamo sul sistema bilaterale e nel dialogo con le imprese, quelle sane, per individuare soluzioni alle tante, troppe, criticità di una filiera in cui si annidano caporalato, lavoro nero, sfruttamento. Ci aspettiamo, intanto, risposte concrete e riforme vere dalle istituzioni politiche che sanno di poter contare sulla nostra disponibilità al confronto. Ma conoscono pure la nostra capacità di mobilitazione, di protesta, in difesa della dignità del lavoro”.

Così, infine, la segretaria Uil Luisella Lionti: “Lavoro e salari dignitosi sono essenza della missione sindacale Uil. Lo sono particolarmente per la Uila, impegnata al fianco dei lavoratori invisibili nel combattere contro il caporalato. L’Agricoltura è fiore all’occhiello della nostra Isola, ma solo quella di qualità fondata su competenze e legalità”.