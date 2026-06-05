Uil Funzione Pubblica: l’ennese Adamo vice responsabile nazionale del Dipartimento delle Funzioni Locali

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Si è appena conclusa la stagione congressuale della Uil Funzione Pubblica con la celebrazione del 1º Congresso Nazionale della Federazione più rappresentativa, fra i lavoratori attivi della Uil, con oltre duecentocinquantamila iscritti.

Il congresso, svoltosi nei giorni 3, 4 e 5 giugno presso l’hotel Marriott di Roma, ha visto l’elezione di Rita Longobardi a Segretaria Generale della Categoria.

Per la Provincia di Enna, il percorso congressuale si chiude con il botto, in quanto il Segretario Generale della Uil Funzione Pubblica di Enna, Giuseppe Adamo, è stato eletto Vice Responsabile Nazionale del Dipartimento delle Funzioni Locali. A detta elezione si assomma quella di Mario Mingrino, Segretario Organizzativo, quale componente dell’Assemblea Nazionale.

“Siamo molto soddisfatti per la mia elezione – dichiara Giuseppe Adamo, Segretario Generale Uil FP Enna – un ruolo di grande responsabilità che premia il lavoro di tutto il Gruppo Dirigente della Federazione di Enna. Dedico questa mia elezione a tutte quelle lavoratrici ed ai lavoratori che in circa 30 anni di attività hanno dato e continueranno a dare consenso alla nostra Federazione, a tutti i miei amici, dirigenti sindacali, che hanno sempre collaborato con il sottoscritto e con la struttura. Si concretizza nei fatti l’ottimo risultato ottenuto alle ultime elezioni della Rsu con il giusto riconoscimento del nostro territorio. Settimana prossima usciremo con un comunicato stampa dettagliato sui punti più interessanti dettati dalla corposa relazione della nostra Segretaria, relazione che definisco di grande spessore politico, di prospettiva e di programmazione ed in maniera particolare la gestione della Sanità con i manager frutto di presunte nomine politiche, fisco ed addizionali regionali, modifica della struttura dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, sul proliferare dei cosiddetti contratti pirati del Terzo Settore non dimenticando assolutamente l’annoso problema siciliano sul precariato delle Funzioni Locali. Questo ruolo mi permetterà di collaborare soprattutto con Totò Sampino, Segretario Generale Uil Fp Sicilia e Palermo e con il Dipartimento Regionale sempre delle Funzioni Locali”.