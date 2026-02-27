UIL FP Enna in audizione all’ARS: “Disparità di trattamento tra ASU stabilizzati prima e dopo il 2024”

PUBBLICITÀ

A seguito di una convocazione istituzionale, la UIL FP di Enna ha partecipato a un’audizione presso la Commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana. Nel comunicato, il sindacato spiega che l’ordine del giorno ha riguardato “la discrasia che si è venuta a creare fra gli ASU stabilizzati fino al 31 dicembre 2023 e quelli stabilizzati dal 2024 in poi”.

Secondo quanto riferito, la differenza riguarderebbe i benefici economici previsti: “Solo poco più di 7.000 euro per 5 anni per i primi, contro un importo che va da 19.000 a 24.000 euro (secondo la categoria) fino alla pensione per gli altri”.

La UIL FP evidenzia inoltre che “il legislatore, con la finanziaria 2024, nonostante fu evidenziato il diverso trattamento che si profilava, non previde l’adeguamento dei benefici a favore degli Enti che avevano proceduto alla stabilizzazione fino a quel punto, penalizzando di fatto i c.d. Enti virtuosi”.

Nel testo si sottolinea che si tratta di “una diversità di trattamento che mette a rischio di default i comuni e conseguentemente i servizi ai cittadini, senza dimenticare l’impossibilità per i lavoratori di avere dei contratti full-time, come accade in molti comuni della Sicilia tra cui Enna”.

La UIL FP di Enna, rappresentata dal segretario generale Giuseppe Adamo e dai coordinatori regionali del dipartimento lavoratori part time Mario Mingrino e Vito Sardo, riferisce di aver ritenuto “la seduta costruttiva”. Il sindacato attende ora la riconvocazione della commissione fra 15 giorni, con il quale “si auspica che abbia inizio l’iter che porti alla risoluzione di questa disparità tra lavoratori”.

Infine, nel comunicato si aggiunge che “nelle more le attività socialmente utili saranno prorogate al 31 dicembre 2027, per consentire la stabilizzazione di tutti, siano essi utilizzati da enti non in regola con i vincoli di finanza pubblica o dal c.d. privato sociale”.