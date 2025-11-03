Ufficio Scolastico Regionale: cordoglio dell’Ambito di Caltanissetta ed Enna per la morte di Giuseppe Di Dio

PUBBLICITÀ

L’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna dell’Ufficio Scolastico Regionale, con il suo Dirigente Marcello Li Vigni, esprime profondo cordoglio per la morte di Giuseppe Di Dio, il sedicenne che frequentava l’Istituto Superiore statale ‘Ettore Majorana’ di Troina.

“Ci stringiamo – si legge nel messaggio pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale – con commossa partecipazione alla sua famiglia, alla comunità scolastica e a tutti coloro che hanno condiviso con Giuseppe momenti di vita e di crescita. La perdita di un ragazzo in circostanze violente – si legge ancora – interpella profondamente le nostre coscienze e richiama l’intera società alla responsabilità di educare al rispetto, alla pace e al valore della vita. È necessario un impegno comune per costruire contesti più sicuri, inclusivi e capaci di accogliere le fragilità, affinché simili tragedie non abbiano più a ripetersi”.

