Turni erogazione idrica a Gagliano e Troina

AcquaEnna comunica, attraverso il proprio sito, che il sistema distributivo afferente al Comune di Gagliano Castelferrato sarà regolato con un’erogazione secondo turnazione giornaliera, nelle due zone con impianto vecchio, come di seguito riportato: Zona Sant’Antonino a far data 14/03/2024, Zona Piano Puleo in data 15/03/2024.

“Per quanto attiene alle zone interessate dal rifacimento della rete idrica – scrive AcquaEnna in riferimento al Comune di Gagliano – non subiranno variazioni, restando in erogazione h24”.

Il sistema distributivo afferente al Comune di Troina da ieri presenta una riduzione della durata della distribuzione idrica come di seguito riportato.

Serbatoio Monte S. Silvestro: Apertura ore 05:00 Chiusura ore 16:00

Zona artigianale, quartiere Mulino a Vento, C. da Castile e Camatrone, SP Troina- Gagliano, Via Nazionale dal Bar Sunshine fino a tutto il Corso Enna.

Serbatoio Conte Ruggero Linea Borgo: Apertura ore 05:00 Chiusura ore 18:00

Quartiere Borgo, Via Marino, Via San Pietro, Via San Silvestro, Via Nociare e zone a valle, Piazza Papa Giovanni, Via Corpus Domini.

Linea San Basilio: Apertura 05:00 Chiusura ore 17:00

Zona Santa Lucia, Agnone, Via San Matteo, Via Angelica, Lato monte Via Umberto, Via Mustica, Via Sollima, Linea Cimitero e C.da Liso.