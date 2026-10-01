Turismo, in provincia di Enna presenze in crescita del 9,47% rispetto al 2019

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Palermo consolida il proprio peso turistico ed Enna registra una crescita significativa, pur partendo da valori più contenuti. Il turismo continua a rappresentare un comparto rilevante per l’economia siciliana, ma con dinamiche differenti tra i territori.

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I dati relativi al 2025 fotografano due territori con dinamiche diverse che mostrano un aumento delle presenze rispetto al 2019 sia nella Città metropolitana di Palermo, sia nella provincia di Enna. E’ quanto si evince dall’analisi realizzata da “Dataview”, il barometro dell’economia territoriale del centro studi delle Camere di Commercio “G. Tagliacarne”, su dati Unioncamere – Istat.

A Palermo l’incremento raggiunge il 21,01%, mentre a Enna si attesta al 9,47%. Due percentuali che raccontano un’evoluzione positiva della domanda turistica, seppure su scale territoriali differenti.

In particolare, nel 2025 la Città metropolitana di Palermo registra 13.182 presenze turistiche per km² di superficie consumata, al netto degli alloggi in affitto. Il dato colloca il capoluogo siciliano al 46° posto nella graduatoria provinciale, rispetto al 42° posto del 2024. Il dato più significativo arriva, però, dal confronto con il periodo pre pandemico: dal 2019 al 2025 le presenze sono aumentate del 21,01%. Anche l’offerta ricettiva attraverso le piattaforme di affitti brevi assume un peso rilevante: nel 2025 sono disponibili mediamente 4,3 alloggi Airbnb per km², con un tasso medio annuo di occupazione del 20,73%. L’impatto economico del comparto emerge anche dal valore aggiunto: nel 2024 le attività di alloggio e ristorazione rappresentano il 3,86% del totale dell’economia provinciale. L’indice di concentrazione mensile delle presenze turistiche è pari a 0,275, fornendo un ulteriore indicatore della distribuzione della domanda nel corso dell’anno.

Passando a Enna e provincia c’è una crescita del 9,47% dal 2019. Si registra un aumento a crescita delle presenze rispetto ai livelli del 2019. Nel 2025 le presenze turistiche, al netto degli alloggi in affitto, sono pari a 1.494 per km² di superficie consumata, con Enna al 105° posto nella graduatoria provinciale, la stessa posizione del 2024. Rispetto al 2019, tuttavia, il dato evidenzia un incremento del 9,47%. Sul fronte degli affitti brevi, l’offerta è pari a 0,27 alloggi Airbnb per km², con un tasso medio annuo di occupazione del 15,04%. L’incidenza del valore aggiunto delle attività di alloggio e ristorazione raggiunge invece il 2,25% dell’economia provinciale nel 2024. L’indice di concentrazione mensile delle presenze è pari a 0,176.

“Palermo ed Enna presentano due profili territoriali distinti e raccontano due diverse realtà – spiega il presidente Alessandro Albanese – Palermo ha una densità turistica molto più elevata e una crescita dal 2019 più marcata. Entrambi i territori mostrano una variazione positiva rispetto al 2019, confermando un recupero e una crescita della domanda turistica nel periodo considerato. Palermo – sottolinea Albanese – si conferma un territorio caratterizzato da una forte intensità turistica e da un’offerta ricettiva ampia e articolata, mentre Enna ha dimensioni più contenute, ma registra comunque una crescita delle presenze rispetto al periodo pre pandemico”.