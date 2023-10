Turismo a Enna, Cardaci: “Incremento di presenze dell’11%”

PUBBLICITÀ

L’assessore al turismo del Comune Walter Cardaci comunica i dati ufficiali pervenuti dal Servizio Turistico Regionale 15 di Enna relativi alle presenze dei turisti in città, ovvero le presenze nelle strutture ricettive durante il periodo Gennaio-Settembre 2023.

“17.580 turisti stranieri e 34.058 turisti italiani per un totale complessivo di 51.638 turisti – comunica Cardaci -. Da un confronto con i dati dello stesso periodo nell’anno 2022, nel quale si è rilevata una presenza di 12.399 stranieri e di 33.676 italiani per un totale complessivo di 46.075 turisti, si è registrato un incremento complessivo dell’11%. Dall’analisi dei biglietti venduti dalla Pro Loco presso i siti monumentali – prosegue l’assessore – si è registrato anche in questo caso un incremento del 25% passando da un numero di 19.303 biglietti venduti nel periodo Gennaio-Settembre 2022 rispetto ai 25.741 di quest’anno. Anche dall’analisi dei pernotti in città si è registrato un piccolo aumento: si passa da una media di una notte nel 2022 alla media di 1,5 nel 2023”.

“I dati fanno ben sperare – commenta Cardaci – Enna ha messo in moto la macchina per attrarre i turisti ricevendo anche ottimi risultati, ne è prova il riconoscimento del Museo del Mito nel volume dei Comuni italiani d’eccellenza. Oltre all’apertura di tre musei si sta procedendo con la rivalorizzazione di monumenti presenti, in passato abbandonati a se stessi. A tal proposito inizieranno, entro la fine di novembre, altri lavori all’interno del castello. Il primo intervento, promosso dal Comune, di importo pari a 358mila euro, riguarderà il restauro del portale di ingresso al cortile San Martino e dei muri interni al cortile stesso; l’altro, promosso dalla Sovrintendenza, di importo pari a 100mila euro, riguarderà il ripristino delle stanze reali”.

“Bisogna ancora fare di più – conclude Cardaci – magari portando il marchio ‘Enna città del mito’ fuori dalle mure amiche, anche all’estero, puntando altresì sulla centralità della nostra città nell’isola. Prossimo appuntamento nazionale ed internazionale sarà la Settimana Santa per la quale sono in corso delle interlocuzioni con la Regione e gli esperti del settore turistico”.