Tubercolosi bovina, Corrao (Greens): “Regione continua a ignorare gli allevatori”

“Ancora una volta gli allevatori vengono lasciati da soli a fronteggiare l’emergenza tubercolosi bovina che sta costringendo numerose aziende a chiudere. Mi schiero al fianco di quegli allevatori che in queste ore sono in sciopero della fame, per protestare nei confronti delle istituzioni che non sono mai intervenute. Mi chiedo cosa aspettino ancora il Ministero e la Regione a intervenire con il vaccino Rb51 in Sicilia, così come avviene da anni in Spagna. Per questo ho chiesto alla Commissione UE di intervenire a loro supporto”. Così commenta l’europarlamentare Ignazio Corrao la notizia degli scioperi della fame da parte di allevatori siciliani, per protestare contro la situazione della tubercolosi bovina.

“La situazione in Sicilia, dove negli ultimi anni migliaia di bovini sono stati abbattuti a causa della tubercolosi – con conseguenti licenziamenti dei dipendenti degli allevamenti colpiti – costringe oggi gli allevatori a fare lo sciopero della fame per attirare l’attenzione e chiedere aiuto alle istituzioni europee dopo anni di confronto infruttuoso con le istituzioni regionali e nazionali” prosegue l’eurodeputato.

“Per questo – conclude Corrao – ho chiesto in via d’urgenza alla Commissione UE di supportare gli allevatori siciliani nel gestire la situazione critica legata all’abbattimento dei bovini e, considerato anche che il Ministero italiano ha negato più volte la validità della vaccinazione in Sicilia, riportare il risultato della vaccinazione in Spagna con il vaccino RB5”.