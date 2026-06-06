Truffe agli anziani, a Leonforte il quinto incontro di “Più Sicuri Insieme”

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Prevenzione, consapevolezza e solidarietà comunitaria per contrastare un fenomeno odioso che colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione. È questo lo spirito che ha animato il quinto incontro provinciale della campagna nazionale contro le truffe agli anziani “Più Sicuri Insieme”, svoltosi giovedì 4 giugno 2026 presso il centro diurno anziani del Comune di Leonforte.

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L’iniziativa, promossa dall’ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato Persone in stretta sinergia con il Ministero dell’Interno per azzerare la distanza tra cittadini e istituzioni, trasformando l’informazione in un vero e proprio strumento di legalità e autodifesa, è stata patrocinata dal Comune di Leonforte.

Il focus esclusivo dell’evento è stato l’approfondimento delle dinamiche attraverso cui i malviventi cercano di carpire la fiducia delle persone sole o in là con gli anni. Durante l’incontro sono stati analizzati i casi reali registrati sul territorio, con l’obiettivo di svelare la psicologia dei truffatori e gli stratagemmi più diffusi.

L’evento si è aperto con l’introduzione di Vincenzo Mantegna, Presidente provinciale di ANAP Confartigianato, il quale ha ribadito l’importanza della capillarità di questa attività informativa sul territorio come argine fondamentale contro l’illegalità. L’accoglienza e i saluti di apertura sono stati curati da Ninetta Schillaci, Vice Presidente del centro diurno anziani, che ha sottolineato il valore sociale della struttura come luogo di aggregazione e protezione per gli iscritti.

A seguire l’importante contributo tecnico l’Ispettore Agatino Cacciato del Commissariato di Polizia di Leonforte, che ha illustrato alla platea nell’esame delle casistiche di rischio. I saluti finali sono stati invece affidati al Vice Sindaco di Leonforte, il dott. Adriano Licata.

Le conclusioni hanno ribadito il messaggio cardine della giornata: la tutela e la sicurezza degli anziani non sono una questione privata dei singoli, ma rappresentano una priorità etica e sociale che deve coinvolgere l’intera comunità cittadina.