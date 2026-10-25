Truffa a un’anziana a Troina, NSC Enna si congratula con i Carabinieri e richiama l’attenzione sulla carenza di personale
La segreteria provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) di Enna esprime soddisfazione per l’operazione condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Troina, che ha portato all’arresto di una donna accusata di aver messo in atto la cosiddetta “truffa del Carabiniere” ai danni di un’anziana ultraottantenne.
Secondo quanto riportato dal sindacato, la donna avrebbe contattato telefonicamente l’anziana fingendosi appartenente all’Arma dei Carabinieri, convincendola a consegnare circa 18 mila euro in contanti per evitare presunte conseguenze legali a carico di un familiare coinvolto in un incidente stradale in realtà mai avvenuto: «Tuttavia, la strategia operativa abilmente perfezionata dal Comando Provinciale di Enna in sinergia con i vari presidi, nello specifico la locale Stazione Carabinieri, permetteva di intercettare la truffatrice, la quale aveva ancora con sé la cifra in contanti poco prima ricevuta dall’anziana presso la sua abitazione privata».
Dell’arresto è stata informata la Procura della Repubblica di Enna, mentre il denaro recuperato è stato restituito all’anziana.
La segreteria provinciale del NSC sottolinea l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e della presenza dell’Arma sul territorio, richiamando allo stesso tempo l’attenzione sulle difficoltà legate alla carenza di personale: «Un importante successo per lo Stato, reso possibile dalla sintonia istituzionale tra Arma dei Carabinieri e Autorità Giudiziaria, applicata sul campo grazie alla capillare presenza dell’Arma anche nei piccoli centri, che, sebbene indebolita dalla carenza di personale, con non pochi sforzi personali da parte dei militari, riesce tuttavia ad essere incisiva ed a proteggere i cittadini».
Da qui anche l’auspicio di un rafforzamento degli organici delle Stazioni Carabinieri, per garantire una maggiore attività di prevenzione e controllo del territorio: «Si auspica per il futuro, con il massimo impegno di NSC, che le Stazioni Carabinieri possano essere rinvigorite con nuovi trasferimenti che vadano a ripianare l’organico presente e permettere sempre più attività di prevenzione nel territorio».