Troina: vietato usare l’acqua per uso potabile nel quartiere Mulino a Vento

A partire da oggi e fino a nuova disposizione, tutti i cittadini di Troina residenti nel quartiere “Mulino a vento” e nella zona circostante le vie Aldo Moro, Togliatti, Nazionale fino all’incrocio con via Corpus Domini, corso Enna, contrada Camatrone, contrada Castile, contrada Purrazzo e contrada Madonna della Via, non potranno utilizzare l’acqua delle proprie abitazioni per uso potabile.

Lo dispone un’ordinanza del sindaco Fabio Venezia a tutela e salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica, a seguito della presenza di inquinamento microbiologico, rilevato dalle analisi effettuate dall’Asp di Enna, su un campione d’acqua prelevato in via Aldo Moro.