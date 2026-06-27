Troina, via libera al progetto per un nuovo polo sportivo con tennis e padel

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Un grande investimento sul futuro dei giovani, delle famiglie e di tutta la comunità. Con questo obiettivo, la giunta comunale di Troina capeggiata dal sindaco Alfio Giachino compie un passo decisivo per il potenziamento delle strutture dedicate al tempo libero e all’attività fisica, approvando un progetto di 2 milioni di euro per la nascita di un nuovo polo sportivo.

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Il piano, presentato nell’ambito dell’avviso “Sport e Periferie 2026”, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere l’inclusione e la rigenerazione urbana, prevede la costruzione e il potenziamento delle infrastrutture sportive locali attraverso la realizzazione di un campo da tennis coperto di ultima generazione e di un campo da padel all’aperto.

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A renderlo noto, l’assessore allo sport Salvuccio Siciliano: ”La partecipazione a questo bando – spiega – rappresenta un’ottima opportunità per il nostro territorio. Riteniamo che lo sport sia il fulcro della vita sociale nelle nostre comunità, offrendo ai giovani e alle famiglie strutture all’avanguardia. Questo progetto, nella speranza che venga finanziato, è un investimento sul futuro che doterà il nostro Ente di un’impiantistica completa, moderna e di qualità”.

L’intervento mira infatti a dotare la comunità di spazi moderni, accessibili e sicuri, capaci di favorire l’inclusione sociale e di promuovere il benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva, concentrandosi su due grandi novità: un nuovo campo da tennis coperto, pensato per garantire la continuità della pratica sportiva durante tutto l’anno, eliminando i limiti stagionali legati al maltempo; un nuovo campo da padel all’aperto, in un’area moderna dedicata a una delle discipline più inclusive, dinamiche e in forte crescita degli ultimi anni.

“Si tratta di una struttura concepita per non essere una semplice opera edilizia – prosegue l’assessore Siciliano – ma che utilizzi lo sport come motore di cambiamento sociale e di rigenerazione urbana. L’intero polo sportivo è stato infatti progettato per essere totalmente privo di barriere architettoniche, diventando un luogo accogliente dove contrastare la sedentarietà, l’isolamento e la marginalità sociale a favore di una migliore qualità della vita dei cittadini. Seguiremo con attenzione tutto l’iter, in modo che il progetto possa essere finanziato”.

Per tale ragione e per dare forza e concretezza al progetto, che sarà realizzato nei pressi di via Malaterra, il Comune ha garantito una compartecipazione finanziaria diretta con fondi propri, assicurando la copertura di una parte dell’investimento complessivo attraverso le risorse del bilancio dell’Ente.